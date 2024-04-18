امر ديواني بتكليف مدير لمطار النجف الاشرف (وثيقة)

وبحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء امرا ديوانيا جاء فيه:1-بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى توجيه رئيس مجلس الوزراء تقرر انهاء العمل بمضمون كتابنا بالعدد (2392885) في 2/4/2024.2-تكليف عباس صبار غالي مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بمهام تسيير اعملا مطار النجف الدولي لحين تسميه مديرا له .3-ينفذ الامر من تاريخ صدوره".وقرر مجلس محافظة النجف، في وقت سابق، برئاسة حسن العيساوي، إعفاء علي أحمد حسن من مهام مدير مطار النجف الاشرف الدولي، وتكليف حسين عباس مهنه بمهام مدير مطار النجف الدولي لمدة ستة أشهر ويتمتع بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية التي تمكنه من أداء مهامه والنهوض بواقع المطار.وعلى خلفية هذا القرار تم تطويق مطار النجف من قبل قوة امنية استعان بها الساعدي لمنع تسليمه المنصب الى المدير الجديد.