انهيارات وأضرار بالمنازل.. تفاصيل تخص زلزال تركيا

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن "قوة الهزة بلغت 5.6 درجات على سلم ريختر وكان مركزها منطقة سولوساراي".

وأفاد بأن السلطات التركية تقول إنه لم يتم التبليغ بعد عن خسائر بشرية، وأكد حدوث أضرار ببعض المنازل القديمة، حيث أشار إلى أن منزلا من طابقين انهار في منطقة يوزغات، بالإضافة إلى تعرض 5 منازل لأضرار بالغة.

وأضاف أن منارات بعض المساجد القديمة تهدمت هي الأخرى، وصرح بأن السلطات التركية تتحدث عن انهيار بعض المنازل في المناطق الريفية بولاية توكات.

وأوضح الموقع أن سكان كل من ولايات توكات، وسامسون، ويوزغات، وتشانكيري، وتشوروم، شمال وشمال شرقي تركيا، شعروا بالهزة.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) أعلنت، اليوم الخميس، إن زلزالا بقوة 5.6 درجة هز إقليم توكات بشمال تركيا.