كينيا.. مصرع قائد الجيش و9 من كبار الضباط اثر تحطم مروحية

وقال رئيس كينيا وليام روتو الخميس."اليوم عند الساعة 14,20، عانت أمّتنا من حادث طيران مأسوي.. ببالغ الحزن أعلن وفاة الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا"، مشيراً إلى أنّ الحادث تسبّب أيضاً بمقتل تسعة ضباط آخرين ونجاة اثنين ممن كانوا على متن المروحية.وبحسب مصدر في الشرطة الكينية فإن "النيران اندلعت في المروحية بعيد تحطّمها".وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة فرانس برس، طالباً عدم كشف هويته، أنه كان على متنها أكثر من عشرة قادة رفيعي المستوى، بينهم الجنرال أوغولا".وأشار إلى أن هؤلاء "كانوا.. في مهمة أمنية لأن جنود قوات الدفاع الكينية منتشرون" في المنطقة، حيث تنشط عصابات من قطاع الطرق. ولم يصدر بعد أي تعقيب رسمي حول الحادث وحصيلته.وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الكينية أنّ الرئيس وليام روتو دعا إلى "اجتماع طارئ" لمجلس الأمن الوطني في أعقاب تحطم مروحية عسكرية في مقاطعة إيلجيو-ماراكويت شمال غرب نيروبي.ويضمّ المجلس مسؤولي أبرز الهيئات المعنية بالأمن في البلاد.وعيّن روتو الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا البالغ 61 عاماً، قائداً للجيش الكيني في 29 أبريل/نيسان 2023.ووفق الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع بدأ أوغولا مسيرته العسكرية في صفوف القوات الجوية في أبريل/نيسان 1984، بعدما تدرّج في الكلية العسكرية في فرنسا والكلية الوطنية للدفاع في كينيا.ويجر أوغولا مسيرة مهنية تمتد منذ 40 عاما، تدرج خلالها في الرتب العسكرية بداية من طيار، مرورا بقائد القوات الجوية، ثم نائب قائد قوات الدفاع الكينية، قبل أن يصبح قائدا لقوات الدفاع.ولطالما أكد أنه يريد أن يحدث نقلة نوعية بالجيش الكيني، وأن يتركه قوة أكثر فعالية وأكثر حداثة، وفق ما جاء في تصريحات له بمقابلة أجراها قبل عام مع إذاعة محلية.وحينها قال: "حين ندرك بعض الثغرات في بعض المعدات أو الاستراتيجيات، فإننا نسارع إلى التحديث لسد هذه الثغرات حتى نكون قادرين على الذود عن الجمهورية على الدوام".وأضاف أن ”الجيوش في شتى بقاع العالم تتطور، والتهديدات المتربصة بالأمن القومي تتغير كل يوم، لذلك وجب علينا أن نواصل مسيرة التطور، حيث نتأهب لنكون قادرين على التخفيف من حدة أي تهديدات ناشئة".