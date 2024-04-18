روسيا تعلن تدمير 5 قواعد للمسلحين في سوريا

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية دمرت 5 قواعد للمسلحين في محافظة حمص السورية.

وقال اللواء يوري بوبوف: "ضربات القوات الجوية الروسية دمرت 5 قواعد للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في جبال العمور بمحافظة حمص".

وأكد أن "طيران ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، ويحلق في انتهاك للأجواء السورية ولبروتوكولات منع التصادم".

وأضاف أنه "تم تسجيل 5 حالات خرق لبروتوكولات منع التصادم خلال الـ24 ساعة الماضية، تتعلق بتحليق مسيّرات دون التنسيق مع الجانب الروسي"، مردفاً "وفي منطقة التنف تم تسجيل 13 خرقا من قبل 4 أزواج من مقاتلات "إف-15" وزوجين من طائرات А-10 Thunderbolt الهجومية وطائرة استطلاع ومراقبة من طراز MC-12W".