تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على ايران فجر اليوم

وأكد مسؤولون أميركيون أن إسرائيل نفذت عملية عسكرية ضد إيران، في حين أفادت وسائل إعلام رسمية أن الدفاعات الجوية نشط بالقرب من مدينة أصفهان.وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أنه تم تفعيل بطاريات الدفاع الجوي بعد تقارير عن انفجارات بالقرب من قاعدة جوية رئيسية قريبة من مدينة أصفهان، وأضافت في وقت لاحق أنه تم إسقاط طائرات مسيرة في المحافظة.وفقاً لمسؤولين أمريكيين، فقد أصاب صاروخ إسرائيلي إيران، فيما أفادت تقارير عن وقوع انفجارات قرب قواعد جوية رئيسية في مدينة أصفهان وسط إيران.وبدأت شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي ومقرهما دبي تحويل رحلاتهما حول غرب إيران حوالي الساعة 4.30 صباحًا بالتوقيت المحلي. ولم يقدموا أي تفسير، على الرغم من أن التحذيرات المحلية للطيارين تشير إلى أن المجال الجوي ربما يكون مغلقًا.وأعلنت إيران في وقت لاحق أنها علقت الرحلات الجوية فوق بعض المدن، وألغت فلاي دبي جميع رحلاتها إلى طهران يوم الجمعة.وبعد ساعات قليلة، رفعت إيران تعليق الرحلات الجوية الذي تم فرضه وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني: "نبلغكم أنه تم إزالة القيود التشغيلية المفروضة على المطارات، وتم السماح لشركات الطيران بتنفيذ رحلات مجدولة".واستؤنفت الرحلات الجوية في مطار مهرآباد ومطار الإمام الخميني الدولي، المطارين الرئيسيين في العاصمة الإيرانية طهران، بعد تعليقها في وقت سابق فجر اليوم.وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن جميع المرافق في المنطقة آمنة، بما في ذلك المنشآت النووية المهمة، بحسب سي ان ان، وعلى الرغم من أن مسؤولًا أمريكيًا قال لشبكة سي ان ان، إن إسرائيل نفذت غارة داخل إيران، إلا أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم بعد.وقال روبرتسون: "الانطباع العام الذي تنشره الحكومة الإيرانية ووسائل الإعلام الأخرى في إيران هو أنه مهما كانت الأحداث التي حدثت - وهي تترك الأمر غامضًا إلى حد ما - فإنها لم تلحق أضرارًا كبيرة بأي منشآت مهمة بالقرب من أصفهان".وأضاف أن وسائل الإعلام الرسمية أفادت أيضًا أنه لم تدخل أي طائرات معادية المجال الجوي الإيراني.