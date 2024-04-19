سوريا تؤكد تعرضها لهجوم إسرائيلي.. وإيران تغيّر الرواية

ونقلت "سانا"، عن مصدر عسكري قوله، انه حوالي الساعة 2:55 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية، وأدى العدوان إلى وقوع خسائر مادية.وسبق ان كشفت تقارير إسرائيلية عن هجمات ضد مواقع في ايران والعراق وسوريا، ونقلت وسائل الاعلام الإيرانية معلومات عن هجمات بالقرب من قاعدة جوية في أصفهان.وبعد ذلك، بدأت الرواية الإيرانية تصب نحو عدم وقوع هجمات من خارج الأجواء، مايشير الى ايحاء بان الهجمات وقعت من داخل ايران وعبر طائرات مسيرة، فيما يرى مسؤولون إسرائيليون ان ايران لاتريد الاعتراف بتعرضها لهجوم خشية الاحراج من ان تكون مضطرة للرد والتصعيد، بالمقابل فان إسرائيل هي الأخرى لن تعلن عن مسؤوليتها لاسباب استراتيجية.