البنك المركزي المصري يعلن القضاء على السوق السوداء للدولار

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Star Tunez
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
فيتو أمريكي ضد منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-486690-638491130572741854.jpeg
البنك المركزي المصري يعلن القضاء على السوق السوداء للدولار
دوليات
2024-04-19 | 04:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,549 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
كشف نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، أن السوق السوداء للنقد الأجنبي تم محوها بالكامل، وأن مصر ملتزمة بتبني نظام سعر صرف مرن يؤدي إلى توافر العملة الصعبة.
وتابع نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات صحفية، أن السوق المصرفية هي من سيحدد سعر الصرف، مضيفا: هدفنا هو ضمان توافر الدولار ولن يتحقق ذلك إلا من خلال سعر صرف مرن.
وتسعى الحكومة المصرية لتفعيل عدة بدائل لاستمرار تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بعد أن أمنت تدفقات دولارية ضخمة من صندوق النقد الدولي ومشروع رأس الحكمة والاتحاد الأوروبي.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن مصر تترقب الحصول على تدفقات ما بين 25 و30 مليار دولار، حتى يونيو المقبل.
وتراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بما فيها الدولار مقابل الجنيه المصري خلال أمس الخميس في البنوك الرسمية، مع استمرار تلاشي عمل السوق السوداء.
وشهدت التعاملات، تراجع سعر صرف الدولار ما بين 25 إلى 30 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية. وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 48.45 جنيهًا للشراء، و 48.55 جنيها للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر صرف الدولار نحو 48.45 جنيها للشراء، و 48.55 جنيها للبيع.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بالتزامن مع القصف الإسرائيلي لإيران.. ماقصة الانفجارات ببغداد وبابل فجر اليوم؟
أمن
33.86%
01:33 | 2024-04-19
بالتزامن مع القصف الإسرائيلي لإيران.. ماقصة الانفجارات ببغداد وبابل فجر اليوم؟
01:33 | 2024-04-19
تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على ايران فجر اليوم
دوليات
23.39%
01:04 | 2024-04-19
تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على ايران فجر اليوم
01:04 | 2024-04-19
قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل "مثيرة" عن الصاروخ الذي سقط في العراق
أمن
21.62%
07:34 | 2024-04-19
قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل "مثيرة" عن الصاروخ الذي سقط في العراق
07:34 | 2024-04-19
قصة وفاة شاب في ميسان اثناء مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي
محليات
21.13%
04:10 | 2024-04-18
قصة وفاة شاب في ميسان اثناء مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي
04:10 | 2024-04-18
المزيد
أحدث الحلقات
لعينيك
الحلقة 5 | 2024
18:00 | 2024-04-18
لعينيك
الحلقة 5 | 2024
18:00 | 2024-04-18
علناً
أزمة رواتب الإقليم - الحلقة ١ | الموسم 3
16:30 | 2024-04-18
علناً
أزمة رواتب الإقليم - الحلقة ١ | الموسم 3
16:30 | 2024-04-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-18
Morning Live
هل يستبدل الذكاء الاصطناعي وظائف البشر؟ - حلقة ٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-18
Morning Live
هل يستبدل الذكاء الاصطناعي وظائف البشر؟ - حلقة ٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-18
ناس وناس
الديوانية، الحمزة الشرقي - الحلقة ٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-04-18
ناس وناس
الديوانية، الحمزة الشرقي - الحلقة ٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-04-18
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 18-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-18
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 18-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-18
بعد التحري
مشروع قناة الجيش ..مرتع للنفايات رائحتها تعيد فسادهُ من جديد - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2024-04-17
بعد التحري
مشروع قناة الجيش ..مرتع للنفايات رائحتها تعيد فسادهُ من جديد - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2024-04-17
استديو Noon
سباق ستوديو نون والمستمعين 17-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-17
استديو Noon
سباق ستوديو نون والمستمعين 17-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-17
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة الرسالة 17-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-17
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة الرسالة 17-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-17
الأكثر مشاهدة
لعينيك
الحلقة 5 | 2024
18:00 | 2024-04-18
لعينيك
الحلقة 5 | 2024
18:00 | 2024-04-18
علناً
أزمة رواتب الإقليم - الحلقة ١ | الموسم 3
16:30 | 2024-04-18
علناً
أزمة رواتب الإقليم - الحلقة ١ | الموسم 3
16:30 | 2024-04-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-18
Morning Live
هل يستبدل الذكاء الاصطناعي وظائف البشر؟ - حلقة ٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-18
Morning Live
هل يستبدل الذكاء الاصطناعي وظائف البشر؟ - حلقة ٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-18
ناس وناس
الديوانية، الحمزة الشرقي - الحلقة ٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-04-18
ناس وناس
الديوانية، الحمزة الشرقي - الحلقة ٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-04-18
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 18-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-18
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 18-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-18
بعد التحري
مشروع قناة الجيش ..مرتع للنفايات رائحتها تعيد فسادهُ من جديد - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2024-04-17
بعد التحري
مشروع قناة الجيش ..مرتع للنفايات رائحتها تعيد فسادهُ من جديد - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2024-04-17
استديو Noon
سباق ستوديو نون والمستمعين 17-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-17
استديو Noon
سباق ستوديو نون والمستمعين 17-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-17
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة الرسالة 17-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-17
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة الرسالة 17-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-17
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
ما رأيك بنتائج توقيتات الدوام الجديدة؟
قرار غير مدروس
قرار غير مدروس
قرار صائب
قرار صائب
القرار تحت الاختبار
القرار تحت الاختبار
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.