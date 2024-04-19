شركات طيران توقف التحليق فوق إيران

وحولت الشركات رحلاتها إلى مطارات بديلة أو أعادت الطائرات إلى نقاط انطلاقها بعد إغلاق المجال الجوي ومطارات في أعقاب هجوم إسرائيلي على إيران.وأغلقت إيران مطاراتها في طهران وشيراز وأصفهان بعد الهجوم الإسرائيلي وسمحت للرحلات الجوية بتجنب الجزء الغربي من مجالها الجوي لبضع ساعات بعد الهجوم، وفقا لبيانات تتبع الرحلات الجوية.وأظهر موقع فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية كانت متجهة من روما إلى طهران تم تحويل مسارها إلى أنقرة بتركيا.وبحسب الموقع، واصلت شركات الطيران العالمية التحليق فوق الجزء الذي ظل مفتوحا من المجال الجوي الإيراني في الساعات الأولى بعد الهجوم في وقت مبكر من اليوم الجمعة.وتفادى العديد من شركات الطيران الغربية والآسيوية المرور فوق إيران ومجالها الجوي قبل الهجوم الإسرائيلي الذي جاء بعد أيام من هجوم بصواريخ ومسيرات على إيرانية على إسرائيل.