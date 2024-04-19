زلزال يضرب مناطق غرب تركيا

ووفق الموقع الإلكتروني، لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال عند الساعة 11.02 (توقيت تركيا)، وعلى عمق 6.97 كلم.وأشار "آفاد" إلى أن "مركز الزلزال على بعد 27.65 كلم من منطقة سفري حصار"، دون ورود معلومات عن حدوث أضرار.وأمس الخميس، أفاد موقع "روسيا اليوم" بأن بعض المنازل الريفية في ولاية توكات شمالي تركيا انهارت عقب هزة أرضية ضربت المنطقة بلغت قوتها 5.6 درجات على سلم ريختر وكان مركزها منطقة سولوساراي.وأضاف أن السلطات التركية تقول إنه لم يتم التبليغ بعد عن خسائر بشرية.