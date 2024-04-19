أمام محكمة مانهاتن حيث يحاكم ترامب.. شخص يضرم النار في نفسه

وأشعل الضحية النار في نفسه بعدما وضع يديه خلف رأسه وسرعان ما هرع عناصر الشرطة في اتجاهه قبل استخدام أداة لإطفاء الحريق.وذكرت شبكة "سي. إن. إن" أن الضحية رجل.ووقع الحادث في حديقة مسيجة على الجانب الآخر من الشارع من المحكمة في حوالي الساعة 1:30 ظهراً بينما كان يتم الانتهاء من اختيار هيئة المحلفين في محاكمة ترامب.وسُمع أحد رجال الشرطة وهو يقول في مكان الحادث بعد حوالي 20 دقيقة: "أشعل شخص ما النار في نفسه".وأظهرت لقطات فيديو مروعة الرجل وهو جالس في وضعية الجلوس بينما تشتعل النيران فيع بالكامل، ثم ظهر جسده يرتعش على الأرض بينما اندفع الناس لمساعدته باستخدام طفايات الحريق.ولم يتضح على الفور الجهاز أو الوسيلة التي استخدمت لإشعال الحريق.