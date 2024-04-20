ماذا دار بين شقيقة الإسرائيلية المختطفة "أليزابيث تسوركوف" والسوداني؟ (فيديو)

إيما تسوركوف، شقيقة أليزابيث تسوركوف التي اختطفت بعد وقت قصير من وصولها إلى العاصمة العراقية مستخدمة جوازها الروسي وليس الإسرائيلي، تقاطع كلمة رئيس الوزراء العراقي في المركز الأطلسي مطالبة بالكشف عن مصير شقيقتها بعد ١٣ شهرا من اختفائها، وتقول ان السوداني لا يسيطر على قوات بلاده… pic.twitter.com/oQVvuxsVGY
— ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) April 19, 2024
إيما تسوركوف، شقيقة أليزابيث تسوركوف التي اختطفت بعد وقت قصير من وصولها إلى العاصمة العراقية مستخدمة جوازها الروسي وليس الإسرائيلي، تقاطع كلمة رئيس الوزراء العراقي في المركز الأطلسي مطالبة بالكشف عن مصير شقيقتها بعد ١٣ شهرا من اختفائها، وتقول ان السوداني لا يسيطر على قوات بلاده… pic.twitter.com/oQVvuxsVGY