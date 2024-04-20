أمام عائلتها.. نهاية مأساوية لعروس في حفل زفافها

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن البرازيلية إليسانجيلا غزانو، أم لـ5 أطفال، فقدت توازنها في حفل زفافها الذي أقيم في ريفي مستأجر.وأكد مصدر أمني برازيلي أن إليسانجيلا، التي لا تجيد السباحة، سقطت في حوض السباحة عن طريق الخطأ، بعد أن فقدت توازنها بشكل مفاجئ.وذكرت تقارير محلية أن الضحية كانت ترقص على حافة الماء لكنها تعثرت وسقطت، وحاول الحضور إنقاذها لكنها أصيبت بسكتة قلبية في طريقها إلى المستشفى.وقبل ساعات من وفاتها، ظهرت العروس البالغة من العمر 38 عاما بصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي توقّع أوراق عقد القران، وترتدي فستانها الأبيض.من جهتهم، عبر أصدقاء العروس عن حزنهم العميق لرحيل صديقتهم المأساوي، وكتب أحدهم: "التقيتك قبل أيام قليلة في السوق، وكنت سعيدة جدا لأنك ستتزوجين، يا له من قدر".