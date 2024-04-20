بقيمة 8.5 مليون دولار.. احباط تهريب مخدرات من إيران إلى أوروبا

وعثر على الهيروين في 618 عبوة مخبأة داخل 156 حاشية نوم داخل الشاحنة. وفقا لتقديرات المسؤولين بلغت قيمة المخدرات 8.5 مليون يورو (حوالي 9 ملايين دولار).وقال إيفان ستويانوف، المدعي العام الإقليمي في هاسكوفو، يوم السبت، إن الشاحنة صودرت عند نقطة تفتيش كابيتان أندريفو على الحدود التركية، مشيرا إلى أنه يعتقد أن المخدرات قادمة من إيران وكان مقررا توزيعها في بعض دول الاتحاد الأوروبي.وتم اعتقال سائق الشاحنة التركي وقد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما إذا أدين بتهم تهريب المخدرات.واتخذت بلغاريا، التي تقع على ممر عبور المخدرات من الشرق الأوسط إلى أوروبا الغربية، خطوات واسعة النطاق في السنوات الأخيرة لمكافحة تهريب المخدرات.