ضربة أصفهان.. الإعلام الإسرائيلي يكشف عن رسالة لإيران

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي قد بعث برسالة واضحة إلى إيران باستهدافه لمدينة أصفهان بصاروخ خفي مع إصابة دقيقة، للتعريف بالقدرات العسكرية الإسرائيلية، حيث انطلق الصاروخ من طائرة مقاتلة بعيدة عن الحدود الإيرانية، وذلك خلال الهجوم المنسوب إلى إسرائيل ضد إيران، فجر أمس الجمعة.وأشارت الصحيفة إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية يمكن اختراقها بسهولة، كما أن هناك تقارير تفيد بأن الهجوم الإسرائيلي شمل استخدام طائرات دون طيار تم إطلاقها من داخل إيران، بالإضافة إلى صاروخ واحد على الأقل تم إطلاقه من طائرة مقاتلة"، على حد قولها.