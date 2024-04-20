الأسباب غامضة.. العثور على مغنية أمريكية جثة في منزلها

وبدأت مانديسا حياتها الفنيّة كمتسابقة في برنامج "أميركان أيدول" عام 2006، وجاء في بيان نعيها أن "سبب الوفاة ليس معروفًا حتى الآن".وولدت مانديسا لين هوندلي في سيتروس هايتس بولاية كاليفورنيا، وبدأت الغناء في الكنيسة، ومن هنا كانت الموسيقى جزءا من حياتها.من هي مانديسا؟درست مانديسا موسيقى الجاز في كلية "ريفر" في سكرامنتو بكاليفورنيا، والتحقت بجامعة "فيسك" في ناشفيل، وكانت عضوًا في مطربي اليوبيل.واختبرت أداء "أميركان أيدول" عام 2005، وانتهى بها الأمر كمتسابقة في الموسم الخامس من البرنامج الذي جرى بثه عام 2006.ووثّقت مانديسا معاناتها في مجال الصحة العقلية في مذكراتها المعنونة "الخروج من الظلام: رحلتي عبر الظلال للعثور على فرح الله" لمساعدة الآخرين.