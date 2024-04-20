مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا يهدد بحظر "تيك توك"

أقر مجلس النواب الأمريكي، السبت، قانونا قد يحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة إذا لم تقطع الشبكة الاجتماعية صلاتها بالشركة الأم "بايت دانس"، وتاليا بالصين.

ويتهم مسؤولون أمريكيون التطبيق بالسماح لبكين بالتجسس على 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة و"التلاعب بهم".

ولا يزال النص يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ.

وأقر مجلس النواب الأمريكي نهاية شهر مارس الماضي بغالبية ساحقة مشروع قانون يرغم تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية الأم تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.



وصوت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضده، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي في واشنطن.



وما زال يتعين إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث سيخضع لاختبار أكثر صرامة قبل أن يصبح قانونا.



يذكر أن TikTok هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة تملكه شركة ByteDance الصينية أطلق عام 2018 ويحظى بشعبية واسعة في الصين والعالم.