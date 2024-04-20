موسكو تنتقد واشنطن: قرار مساعدة كييف دعم للنازيين الجدد

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، تعليقا على القرار الأمريكي الذي يسمح بتقديم مساعدة إضافية لكييف، إنه كان تصويتا على سقوط المزيد من ضحايا الحرب.

ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، السبت، على مشروع قانون بشأن تخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا.

وكتب مدفيديف على قناة تلغرام: "لم يشك أحد في أن المشرعين الأمريكيين سيوافقون في النهاية على "مساعدة" عصابة النازيين الجدد".

وأضاف "لقد كان ذلك تصويتا على ما يلي: "أوافق على استمرار الحرب الأهلية التي يخوضها الشعب المنقسم في بلدنا الذي كان في السابق موحدا، وأوافق على الزيادة القصوى لأعداد الضحايا الذين سيسقطون جراء هذه الحرب".