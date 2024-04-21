ظهور علَم كردستان في منازل فلسطينية مدمرة بغزة يثير الضجة.. ما القصة؟ (فيديو)

1) Filistin davasını her kesimden insanlar desteklediği gibi, Kürdistan davasının da sempatizanları olabilir.

Böylesi durumlar Filistin davasına da, Kürdistan davasına da zarar vermez.

Şiî İran da, Sünnî Türkiye de, Katolik İspanya da, Komünist Rusya da Filistin'i destekliyor. https://t.co/xBGcOADKDx