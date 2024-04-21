ظهور علَم كردستان في منازل فلسطينية مدمرة بغزة يثير الضجة.. ما القصة؟ (فيديو)

#غزة 🇵🇸
ظهور علم كوردستان مرسوما على جدران منازل غزة المدمرة والمنهوبة من قبل الجيش الإسرائيلي! مليشيات PKK الكردية تقاتل في صفوف الجيش الصهيوني ❗️
في التقرير التالي نستعرض تاريخ وطبيعة العلاقة بين الأكراد وإسرائيل... pic.twitter.com/GqAkfqz2SG
— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) April 15, 2024
#غزة 🇵🇸
ظهور علم كوردستان مرسوما على جدران منازل غزة المدمرة والمنهوبة من قبل الجيش الإسرائيلي! مليشيات PKK الكردية تقاتل في صفوف الجيش الصهيوني ❗️
في التقرير التالي نستعرض تاريخ وطبيعة العلاقة بين الأكراد وإسرائيل... pic.twitter.com/GqAkfqz2SG
Terör örgütü PKK Gazze'de israilin yanında savaşıyor!!
Bu savaş sadece Gazzelilerin savaşı değildir.. pic.twitter.com/q70PUaUJL9
— Tevfik (@tevfik_hams) April 16, 2024
Terör örgütü PKK Gazze'de israilin yanında savaşıyor!!
Bu savaş sadece Gazzelilerin savaşı değildir.. pic.twitter.com/q70PUaUJL9
1) Filistin davasını her kesimden insanlar desteklediği gibi, Kürdistan davasının da sempatizanları olabilir.
Böylesi durumlar Filistin davasına da, Kürdistan davasına da zarar vermez.
Şiî İran da, Sünnî Türkiye de, Katolik İspanya da, Komünist Rusya da Filistin'i destekliyor. https://t.co/xBGcOADKDx
— Sıdkı Zilan (@sidkizilan) April 16, 2024
1) Filistin davasını her kesimden insanlar desteklediği gibi, Kürdistan davasının da sempatizanları olabilir.
Böylesi durumlar Filistin davasına da, Kürdistan davasına da zarar vermez.
Şiî İran da, Sünnî Türkiye de, Katolik İspanya da, Komünist Rusya da Filistin'i destekliyor. https://t.co/xBGcOADKDx
الاكراد يقاتلون الى جانب الجيش الصهيوني ويرسمون علم كردستان في بيوت اهل غزه ، طب ليه بتزعلوا بس ايران تضرب الموساد بأربيل !!! https://t.co/k1cWAJxOPu
— rania (@raniaa1289045) April 17, 2024
الاكراد يقاتلون الى جانب الجيش الصهيوني ويرسمون علم كردستان في بيوت اهل غزه ، طب ليه بتزعلوا بس ايران تضرب الموساد بأربيل !!! https://t.co/k1cWAJxOPu