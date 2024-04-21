وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، في منشور على منصة "إكس"، إن الشرطة احتجزت مشتبها بهم وُجد أنهم كانوا نشطين في صفوف تنظيم داعش وأنهم ساعدوا في تمويل التنظيم وتزويده بالإمدادات.وأضاف الوزير أن الشرطة صادرت أيضا عدة بنادق ومسدسات غير مرخصة في إطار العمليات.