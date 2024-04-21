النيجر.. تظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل القوات الامريكية

واحتشد المتظاهرون تلبيةً لدعوة ائتلاف يضم 24 جمعية من المجتمع المدني مدعوم من السلطة العسكرية، التي استولت على الحكم في انقلاب 26 تموز 2023.وحمل المتظاهرون أعلام النيجر وبوركينا فاسو ومالي وروسيا.ورُفعت لافتة كبيرة كُتب عليها "هنا أغاديز وليس واشنطن، فليرحل الجيش الأمريكي".وقال يوسف عمود، الذي يرأس فرع أغاديز لـ"حركة ام62" التي نظّمت أيضا تظاهرات للمطالبة بانسحاب القوّات الفرنسية، إن "رسالتنا واضحة مفادها أن على الجنود الأمريكيين حزم أمتعتهم والعودة إلى ديارهم".وأقيمت هذه التظاهرة بعد يومين من قبول واشنطن سحب جنودها المقدّر عددهم بحوالي ألف من النيجر، وفق ما كشف مسؤولون أمريكيون لوكالة "فرانس برس"، اشترطوا عدم الإفصاح عن أسمائهم.ويُنتظر وصول وفد أمريكي إلى النيجر في الأيّام المقبلة؛ للتوافق على تفاصيل عملية سحب الجنود الذين قضت مهمتهم بالتصدّي للمسلحين في منطقة الساحل، ولديهم قاعدة كبيرة للمسيّرات بالقرب من أغاديز.بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمّد بازوم، في 26 تموز، طالب النظام العسكري الجديد في النيجر بسرعة رحيل قوّات فرنسا، القوّة الاستعماريّة السابقة.