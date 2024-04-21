زلزال قوي يضرب قبالة سواحل تايوان

وقالت الإدارة انه "وقع مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد 55.9 كيلومترا جنوب شرق مقاطعة هوالين وعلى عمق 30 كيلومترا".وأضافت: "أعقبه زلزال أصغر بقوة 4.6 درجات كان مركزه في البحر على بعد 23.8 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من هوالين في الساعة 11:07 صباحا".ولم ترد تقارير بشأن حدوث أضرار أو إصابات.ويأتي الزلزالان يوم الأحد بعد أسابيع من زلزال بقوة 7.2 درجات ضرب تايوان في 3 نيسان وأسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 1100 آخرين.