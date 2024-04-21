مقتل ضابط شرطة رمياً بالرصاص في شيكاغو

أعلنت شرطة مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة أن ضابط شرطة يبلغ من العمر 31 عاما، قتل بالرصاص ليل الأحد أثناء عودته إلى منزله دون معرفة الأسباب.

وقال لاري سنيلينغ، المسؤول بالشرطة، للصحفيين، إن الضابط كان عائدا إلى منزله، وهو يرتدي الزي العسكري، وأضاف أنه كان يرتدي شيئا فوق الزي الرسمي لتغطيته كالمعتاد، كما يفعل الضباط خارج الخدمة.

وأضاف سنيلينغ أن الضابط أصيب بعدة رصاصات يوم الأحد، وتوفي في أحد مستشفيات شيكاغو. دون معرفة الدافع وراء الهجوم.

وسرقت سيارة الضابط، لكن الشرطة لم تؤكد أن إطلاق النار جاء على خلفية سرقة السيارة، وذلك نقلا عن تحقيق أولي.

وقال سنيلينغ: "راح الضابط ضحية جريمة كان يحقق فيها من أجل الحفاظ على سلامة السكان في هذه المدينة. هذا يوم حزين آخر لشرطة شيكاغو".

وكان الضابط يعمل في شيكاغو منذ ست سنوات، وقتل قبل يومين فقط من عيد ميلاده الحادي والثلاثين.