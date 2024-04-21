دوي انفجارات بمحيط قاعدة أمريكية في سوريا

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء الأحد، بدوي انفجارات بمحيط قاعدة أمريكية في سوريا.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر خاص، قوله إن "هناك دوي انفجارات في محيط القاعدة الأمريكية بحقل العمر شرقي ديرالزور".

الى ذلك، نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مصدرين أمنيين قولهما، إنه "تم إطلاق 5 صواريخ من الموصل شمالي العراق صوب قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا".

والهجوم ضد القوات الأمريكية هو الأول منذ أوائل شباط الماضي، عندما أوقفت الجماعات المسلحة هجماتها ضد هذه القوات، بحسب وسائل الإعلام.



