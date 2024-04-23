أمريكا.. اعتقال الروائي العراقي "سنان أنطون" بسبب دعمه لفلسطين (فيديو)

شرطة نيويورك تعتقل العزيز سنان أنطون لمشاركته في احتجاجات ضد الحرب على غزة.. هذه هي حرية وديمقراطية أمريكا النفاقية الإجرامية... كلنا مع #سنان_أنطون pic.twitter.com/4oPVaogJWd
— Muhsin Al-Ramli (@MuhsinAlRamli) April 23, 2024
شرطة نيويورك تعتقل العزيز سنان أنطون لمشاركته في احتجاجات ضد الحرب على غزة.. هذه هي حرية وديمقراطية أمريكا النفاقية الإجرامية... كلنا مع #سنان_أنطون pic.twitter.com/4oPVaogJWd
شرطة نيويورك تعتقل الروائي العراقي سنان أنطون، ضمن حملة إعتقالات تُنفذها بحق الأساتذة والطلاب المعتصمين المناهضين لحرب غرْة في جامعة نيويورك.. ما يحدث في امريكا عار ما بعده عار.!
-الحرية والسلامة للأستاذ سنان 🙏🏻@sinanantoon pic.twitter.com/9aAg9WtLgy
— Kadim Atwan (@k_Atwaan) April 23, 2024
شرطة نيويورك تعتقل الروائي العراقي سنان أنطون، ضمن حملة إعتقالات تُنفذها بحق الأساتذة والطلاب المعتصمين المناهضين لحرب غرْة في جامعة نيويورك.. ما يحدث في امريكا عار ما بعده عار.!
-الحرية والسلامة للأستاذ سنان 🙏🏻@sinanantoon pic.twitter.com/9aAg9WtLgy
اعتقال الروائي والباحث #سنان_أنطون هو وصمة عار حقيقية بوجه "راعية" الديمقراطية الولايات المتحدة. معقول ما يحدث؟ من أجل رأي؟ فقط؟
المجد للسلام
المجد لعشاق السلام
وطوبى لمن اختار الكلمة سلاحا.@sinanantoon
— A. B. Kitan (@abdelkiten) April 23, 2024
اعتقال الروائي والباحث #سنان_أنطون هو وصمة عار حقيقية بوجه "راعية" الديمقراطية الولايات المتحدة. معقول ما يحدث؟ من أجل رأي؟ فقط؟
المجد للسلام
المجد لعشاق السلام
وطوبى لمن اختار الكلمة سلاحا.@sinanantoon