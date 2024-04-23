أمريكا.. اعتقال الروائي العراقي "سنان أنطون" بسبب دعمه لفلسطين (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



اعتقلت الشرطة الأمريكية، الروائي والأكاديمي العراقي "سنان أنطون"، وذلك لمشاركته في احتجاجات ضد الحرب على قطاع غزة المحاصر ووقوفه بين صفوف طلاب جامعة نيويورك المناهضين للعدوان الإسرائيلي.



شرطة نيويورك تعتقل العزيز سنان أنطون لمشاركته في احتجاجات ضد الحرب على غزة.. هذه هي حرية وديمقراطية أمريكا النفاقية الإجرامية... كلنا مع #سنان_أنطون pic.twitter.com/4oPVaogJWd — Muhsin Al-Ramli (@MuhsinAlRamli) April 23, 2024

وبحسب تغريدات على منصة أكس (تويتر سابقاً)، تابعتها السومرية نيوز، فقد اعتقال سنان أنطون -عضو هيئة تدريس جامعة نيويورك - بالأمس على خلفية مظاهرات داعمة لفلسطين رفقة مجموعة من زملائه في جامعة نيويورك.

شرطة نيويورك تعتقل الروائي العراقي سنان أنطون، ضمن حملة إعتقالات تُنفذها بحق الأساتذة والطلاب المعتصمين المناهضين لحرب غرْة في جامعة نيويورك.. ما يحدث في امريكا عار ما بعده عار.!



-الحرية والسلامة للأستاذ سنان 🙏🏻@sinanantoon pic.twitter.com/9aAg9WtLgy — Kadim Atwan (@k_Atwaan) April 23, 2024



كما تضامن بعض المدونين، مع الروائي العراقي "سنان أنطون"، مطالبين بالأفراج عنه، واصفين ما يحدث في أمريكا بـ"العار".

اعتقال الروائي والباحث #سنان_أنطون هو وصمة عار حقيقية بوجه "راعية" الديمقراطية الولايات المتحدة. معقول ما يحدث؟ من أجل رأي؟ فقط؟

المجد للسلام

المجد لعشاق السلام

وطوبى لمن اختار الكلمة سلاحا.@sinanantoon — A. B. Kitan (@abdelkiten) April 23, 2024



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشنّ "إسرائيل" حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلّفت أكثر من 110 آلاف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى أكثر من 7 آلاف مفقود، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.



وتواصل "إسرائيل" حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

من هو سنان أنطون"؟

شاعر وروائي ومترجم عراقي يعمل أستاذاً للأدب العربي في "جامعة نيويورك". أصدر روايات عدّة، هي: "إعجام" (2003)، و"وحدها شجرة الرمّان" (2010)، و"يا مريم" (2012)، و"فهرس" (2016)، و"خُزامى" (2023)، ومجموعة شعرية بعنوان "ليل واحد في كل المدن" (2010)، كما ترجم إلى الإنكليزية: "في حضرة الغياب" لمحمود درويش، و"مختارات" لسعدي يوسف، وله دراسة بعنوان "شعرية الفحش: ابن الحجاج والسخف" (2013).