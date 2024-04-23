وكالة الطاقة الذرية الدولية: إيران امام أسابيع فقط لتطوير قنبلة نووية

ونقلت وكالة "دويتشه فيله" الألمانية، عن لمدير العام للوكالة رافائيل غروسي قوله إنه "على الرغم من أن تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة يشكل سبباً للقلق، إلا أنه لا يمكن التوصل إلى نتيجة مباشرة مفادها أن إيران تمتلك الآن سلاحاً نووياً".وأوضح أن "الرأس الحربي النووي الفعال يتطلب أشياء أخرى كثيرة بشكل مستقل عن إنتاج المواد الانشطارية"، مبينا ان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تحصل على المستوى الذي تعتقد أنها تحتاجه في إيران، وهو ما قال إنه يزيد من التكهنات حول برنامج طهران النووي".وأضاف: "لقد أبلغت نظرائي الإيرانيين مرارا وتكرارا... أن هذا النشاط يثير الدهشة ويتفاقم مع حقيقة أننا لا نحصل على الدرجة اللازمة من الوصول والرؤية التي أعتقد أنها ضرورية".وتابع بالقول: "عندما تجمع كل ذلك معًا، سينتهي بك الأمر بالطبع مع الكثير من علامات الاستفهام."