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سوناك: سننقل صناعات الدفاع البريطانية إلى حالة الحرب

دوليات

2024-04-23 | 11:47
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
سوناك: سننقل صناعات الدفاع البريطانية إلى حالة الحرب
المصدر:
وكالات
1,431 مشاهدة

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، انتقال الصناعات الدفاعية في المملكة المتحدة إلى حالة الحرب.

وقال سوناك في مؤتمر صحفي بمقر اللواء المدرع الأول في وارسو: "سننقل صناعات الدفاع البريطانية إلى حالة الحرب"، كما نقل موقع interia.pl البولندي.

وأكد أنه "سيتم تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري على المستوى الحالي على الأقل طالما كان ذلك ضروريا".

وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية أمس بأن رئيس الوزراء البريطاني يعتزم تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وحسب الصحيفة، فإن المساعدات تشمل 400 عربة عسكرية و1600 قطعة أسلحة و4 ملايين ذخيرة وتمويلا إضافيا بحجم 500 مليون جنيه استرليني.

ويشار إلى أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا سيصل إلى 3 مليارات جنيه استرليني خلال هذا العام المالي.
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