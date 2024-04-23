يتهمه بالغش.. مدمن يقدم شكوى للشرطة ضد تاجر مخدرات

اشترى المدمن كمية من مخدر "الكيميكال" من تاجر مخدرات بقيمة 300 دينار كويتي، وتبين لاحقًا أنها ممزوجة بأوراق الشجر.وبعد شعوره بالغش والخداع، توجه المدمن إلى مخفر النعيم لتقديم شكوى رسمية ضد تاجر المخدرات.وبناءً على الشكوى، قام رجال المباحث في إدارة المكافحة بالحصول على إذن من النيابة العامة، ونصبوا كمينًا لتاجر المخدرات، وتمكنوا من ضبطه وتفتيش منزله.