وصف اردوغان لبغداد يثير سخط العراقيين

تلبية لدعوة أخي العزيز رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبعد غياب طويل أسعدني كثيرا زيارة بغداد إحدى مدن حضارتنا العريقة.🇹🇷🇮🇶
إن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك" التي وقعناها مع السيد رئيس الوزراء، تشكل لنا خارطة طريق قوية.
بموجب نص الاتفاقية، قررنا إنشاء… pic.twitter.com/XlB3lwNksQ
— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) April 22, 2024
تلبية لدعوة أخي العزيز رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبعد غياب طويل أسعدني كثيرا زيارة بغداد إحدى مدن حضارتنا العريقة.🇹🇷🇮🇶
إن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك" التي وقعناها مع السيد رئيس الوزراء، تشكل لنا خارطة طريق قوية.
بموجب نص الاتفاقية، قررنا إنشاء… pic.twitter.com/XlB3lwNksQ