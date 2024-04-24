وصف اردوغان لبغداد يثير سخط العراقيين

السومرية نيوز - دوليات



أثار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصفه العاصمة العراقية، بغداد بـ"إحدى مدن حضارتنا العريقة".

جاء ذلك بتدوينة لأردوغان على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال فيها: "تلبية لدعوة أخي العزيز رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبعد غياب طويل أسعدني كثيرا زيارة بغداد إحدى مدن حضارتنا العريقة.. إن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك" التي وقعناها مع رئيس الوزراء، تشكل لنا خارطة طريق قوية.. بموجب نص الاتفاقية، قررنا إنشاء "لجان مشتركة دائمة" تضمن استمرار ومتابعة المفاوضات الفنية في العديد من المجالات مثل الأمن/ مكافحة الإرهاب، والاقتصاد/ التجارة، والطاقة، والنقل، والبيئة، والمياه العابرة للحدود، والصحة، والتعليم".