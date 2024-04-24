"سواء أردنا ذلك أم لا".. إيلون ماسك يتنبأ بحرب أهلية في الغرب

وكتب ماسك في تغريدة على منصة "إكس": "الحرب ستبدأ على أي حال، سواء أردنا ذلك أم لا".وجاءت تغريدة ماسك ردا على منشور لبروفيسور كندي، حذر فيه العالم من أن طريق "الانتحار الحضاري" الذي اختاره الغرب، المرتبط بتدفق غير منظم للمهاجرين، سيؤدي عاجلا أم آجلا إلى انتفاض سكان الدول الغربية، مما سيتسبب باندلاع حرب أهلية.في وقت سابق، قال المحلل السياسي الأمريكي ماك شرقاوي، إن ما يحدث في ولاية تكساس بخصوص الانفصال عن الولايات المتحدة، هو ردود أفعال من حاكم الولاية غريغ أبوت.وأكد أن الحرب الأهلية هي قيد شرارة، وأوضح: "لو تم منع ترامب من دخول الانتخابات أو اغتياله، حينها ستكون هناك حرب أهلية، عدد قطع السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز الأربعة مائة مليون قطعة سلاح، متمركزة في ولايات الجنوب والغرب بعدما كانت قبل 2024 ثلاثة مائة وعشرين مليون سلاح، اليوم زادت بنسبة ثمانين مليون قطعة سلاح، فالمواطنون في ولاية الجنوب والجنوب الغربي يحشدون الأسلحة والذخائر تحسبا للجبهة عندما تكون هناك حرب أهلية".