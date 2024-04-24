لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل.. بايدن يوقع حزمة قوانين

وقال بايدن في خطاب تلفزيوني: "لقد وقعت للتو مشروع قانون للأمن القومي أقره مجلس النواب خلال عطلة نهاية الأسبوع ووافق عليه مجلس الشيوخ أمس، وهو سيجعل أمريكا والعالم أكثر أمانا ويواصل قيادة أمريكا في العالم، والجميع يعلم ذلك".واعتبر أن حزمة التمويل المعتمدة "توفر دعما حيويا لشركاء الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم".وأضاف: "طريق هذه الوثيقة إلى مكتبي كان ينبغي أن يكون أبسط وأسرع، ولكن في النهاية عملنا معا وحققنا ذلك".ويبلغ حجم الحزمة 95 مليار دولار، وهي تشمل 61 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى أموال لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع، بما في ذلك في قطاع غزة.وبشكل دقيق، تم تخصيص 60.84 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا. من هذا المبلغ، سيتم استخدام 23.2 مليار لتجديد الأسلحة المرسلة إليها من مستودعات البنتاغون، وسيتم استخدام 13.8 مليار للمشتريات العسكرية للقوات الأوكرانية في السوق المفتوحة، و11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة"، كما تم تخصيص 26 مليون دولار لعمليات التدقيق الحسابي.واعتمد مجلس النواب الأمريكي في جلسة يوم السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا، وبعد موافقة مجلس النواب. ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على حزمة مشاريع القوانين نفسها.