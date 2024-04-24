واشنطن تدعو بغداد لحماية القوات الأمريكية بعد الهجمات الجديدة

دعا الجيش الأمريكي الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات لحماية القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا بعد إحباط هجومين على قواعد عسكرية يوم الاثنين الماضي.

ولم يتكهن الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر خلال تصريحاته من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالسبب وراء تجدد الهجمات، لكنه دعا بغداد إلى اتخاذ إجراءات.

وقال "هذه الهجمات تعرض جنود التحالف والجنود العراقيين للخطر.. ندعو حكومة العراق إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة القوات الأمريكية في العراق وسوريا من هجمات هذه الجماعات".

وأضاف "إذا استمرت هذه الهجمات فلن نتردد في الدفاع عن قواتنا كما فعلنا في الماضي".