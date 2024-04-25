في ليفربول.. الكشف عن خليفة كلوب المحتمل

وأعلن كلوب، الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي فتح الباب أمام العديد من التكهنات بشأن مدرب الريدز القادم، وكان من بينهم آرني سلوت مدرب فينورد.

وقال فان دايك في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو خبير الميركاتو "آرني سلوت من أفضل المدربين الهولنديين في الوقت الحالي".

وأضاف "بالنظر إلى الطريقة التي يلعب بها فريقه والفلسفة التي يملكها، بإمكانه أن يصبح مدربًا لليفربول".

ونوه "قرأت بعض التقارير التي تؤكد فشل الأمر، وبالتالي سنرى ما سيحدث، والطريق لا زال طويلا".

يذكر أن صحيفة "ذا أتلتيك" أشارت إلى أن فينورد رفض عرضًا من ليفربول، يبلغ 9 ملايين يورو نظير الاستغناء عن المدرب آرني سلوت.