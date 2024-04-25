الصين.. حديث عن إدارة للذاكرة العامة خارج حدودها

كشفت وسائل إعلام دولية، عن قيام الصين بإدارة للذاكرة العامة خارج حدودها لتحييد المنتقدين لها.

وتهدف الصين بحسب تلك الوسائل، إلى إدارة عقول شعبها ويتجلى هذا التأكيد من خلال استخدام التكنولوجيا لرصد ومراقبة السكان، وفي حين أن الإدارة المحلية للمعلومات والتصورات تأتي بشكل طبيعي من الدولة الصينية، فإن تصديرها إلى دول أخرى، بما في ذلك تلك الموجودة في آسيا الوسطى، يعد وجهًا آخر لعمليات النفوذ التي تقوم بها الصين.

ويقدم مقال بقلم "نيفا ياو" لمؤسسة جيمس تاون دليلاً على إدارة الصين للذاكرة العامة خارج حدودها لتحييد المنتقدين من خلال استمالة النخب وقمع الأصوات المستقلة، مضيفاً أن الدولة المعنية هي قيرغيزستان، التي دعمت باستمرار مصالح الصين، وخاصة فيما يتعلق بنقل الأراضي ومعاملة الأويغور في شينجيانغ.

وتواصل الصين تحفيز النخب الحاكمة في قيرغيزستان وأماكن أخرى لإعطاء الأولوية لمصالح جمهورية الصين الشعبية على المصالح الوطنية المعنية، وذلك لأن الصين تمكنت من السيطرة على السرد الصادر من قيرغيزستان لصالحها.

وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، جرت محاولة لوقف نقل الأراضي المثير للجدل إلى الصين، وتم التوقيع على اتفاق تسليم 1250 كيلومترا مربعا من أراضي قيرغيزستان إلى الصين في عام 1999، وفي ذلك الوقت كانت هناك معارضة صريحة كبيرة، بما في ذلك دعوات لعزل الرئيس آنذاك عسكر أكاييف، واستمرت هذه المعارضة لعدة سنوات.

وصدق البرلمان القيرغيزي على الاتفاقية في أيار 2002، لكن الاحتجاجات والمعارضة استمرت، وشملت عملية نقل الأراضي البالغة 125 ألف هكتار من أراضي قيرغيزستان جبال أوزينجي-كوش التي تحتوي على رواسب معدنية عالية القيمة وتعد مصدرًا مهمًا للمياه لغرب شينجيانغ.

واعتقلت الحكومة أعضاء معارضين في البرلمان وأمرت بتفريق المتظاهرين بالعنف، وفي آكسي مسقط رأس أزيمبيك بيكنازاروف زعيم تحالف المعارضة، قتلت الشرطة بالرصاص خمسة متظاهرين سلميين (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 19 تشرين الثاني 2002).