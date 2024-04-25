روسيا: واشنطن لم تجد في نفسها القوة لإدانة هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية

وقال في اجتماع لمجلس الأمن: "وقع الحادث الأكثر فظاعة عندما شنت القوات الجوية الإسرائيلية، في الأول من أبريل، غارة جوية على مبنى قنصلية جمهورية إيران الإسلامية في دمشق، مما أسفر عن مقتل وجرح موظفيها وتدمير المنشأة الدبلوماسية بالكامل في أخطر تصعيد للصراع الإقليمي".وأضاف: "إننا ندين هذا الهجوم بشدة، ومن المخيب للآمال للغاية أن الولايات المتحدة مع حلفائها لم تجد في نفسها القوة لإدانة هذه الجريمة. ومن الواضح أن مثل هذه الإجراءات لا تتناسب أيضًا مع النظام السيئ السمعة الذي تروج له واشنطن والقائم على القواعد المفروضة من قبلهم".وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "الهجمات الصاروخية والقنابل الإسرائيلية المنتظمة على أهداف مختلفة في سوريا" يتم تنفيذها على خلفية عملية عسكرية غير مسبوقة من حيث الخسائر البشرية في قطاع غزة.وأضاف: "إننا نطالب السلطات الإسرائيلية بالتخلي عن هذا العمل الوحشي الذي تستخدم فيه القوة على أراضي سوريا وجيرانها، وهو أمر محفوف بمخاطر وعواقب خطيرة للغاية على نطاق المنطقة بأكملها، والتي تعاني بالفعل من زعزعة الاستقرار نتيجة لإراقة الدماء المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في قطاع غزة وخارجه".وفي مساء 13 نيسان الجاري، أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، واصفة ذلك بأنه رد على "جرائم عديدة" ارتكبتها، بما في ذلك هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إن الهجمات على إسرائيل استهدفت مواقع عسكرية، وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه اعترض 99% من حوالي 300 مقذوف وطائرة إيرانية كانت متجهة نحو الدولة العبرية، كما لحقت أضرار طفيفة بقاعدة "نيفاتيم" الجوية.