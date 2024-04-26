محاولات لإلغاء زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى الولايات المتحدة.. ما القصة؟

وذكرت "حرييت" أن أردوغان لم يصدر تعليمات بإلغاء الزيارة، بينما "يبحث وفدا تركيا والولايات المتحدة برنامجها".وبحسب الصحيفة، فإن "مجموعة مرتبطة باللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة تحاول منع هذه الزيارة، بعد زيارة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى تركيا".وعند الإعلان عن الزيارة، قالت وسائل إعلام تركية إنه من المتوقع أن يناقش أردوغان والرئيس الأميركي جو بايدن سلسلة من القضايا التي أدت في السنوات الأخيرة إلى تدهور العلاقات بين الحليفين التاريخيين، بما في ذلك حرب إسرائيل على غزة والتعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب.وجاءت زيارة هنية إلى تركيا ولقاؤه الرئيس أردوغان عقب تقارير تحدثت عن نية حماس البحث عن دولة تنتقل إليها خارج قطر.إلا أن الجانبين فيما بعد (حماس وقطر) أكدا عدم صحة هذه التقارير، حيث أكدت الدوحة أنه لا مبرر لمغادرة الحركة الأراضي القطرية.