الجاني "زوج الموكلة".. اعتداء وحشي على محامية لبنانية (فيديو)

شهد الشارع اللبناني ضجة خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو، يوثق تعرض محامية للضرب والسحل على يد زوج موكلتها وشخص آخر.

وتعرّضت المحامية للضرب أمام محكمة بمنطقة الشياح جنوب العاصمة بيروت، على خلفية دعوى طلاق تتوكل فيها المحامية سوزي بو حمدان عن الزوجة، بحسب وسائل إعلام محلية.



وعلى الفور، أصدرت نقابة المحامين في بيروت بياناً، استنكرت فيه الاعتداء على المحامية سوزي بو حمدان على يد شخصين، قالت النقابة "باتا معروفين من الجميع".