الجاني "زوج الموكلة".. اعتداء وحشي على محامية لبنانية (فيديو)

تعرضت المحامية #سوزي_بو_حمدان للضرب أمام باب #المحكمة_الجعفرية في #لبنان، من قبل زوج موكلتها ومجموعة من الرجال الذين كانوا بصحبته.
وقعت جريمة الاعتداء في منطقة الشياح أمام باب المحكمة ذاتها التي دأبت على تهديد حقوق النساء، فأعانت الرجال على حرمانهن من حضانات أطفالهن/م.
والنساء… pic.twitter.com/hmWdiN7wZj
— شريكة ولكن - Sharika wa Laken (@Sharika_walaken) April 25, 2024
تعرضت المحامية #سوزي_بو_حمدان للضرب أمام باب #المحكمة_الجعفرية في #لبنان، من قبل زوج موكلتها ومجموعة من الرجال الذين كانوا بصحبته.
وقعت جريمة الاعتداء في منطقة الشياح أمام باب المحكمة ذاتها التي دأبت على تهديد حقوق النساء، فأعانت الرجال على حرمانهن من حضانات أطفالهن/م.
والنساء… pic.twitter.com/hmWdiN7wZj