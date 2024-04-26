بـ6 مليارات دولار.. الإعلان عن مساعدات أمريكية لأوكرانيا

وبحسب وكالة "رويترز، فإن "هذه هي الحزمة الثانية التي يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع، بعد الكشف عن مساعدات بقيمة مليار دولار لكييف، الأربعاء، وهما جزء من ميزانية المساعدة البالغة قيمتها 61 مليار دولار لكييف، التي أقرها الكونغرس هذا الأسبوع، ووقّع عليها لاحقا الرئيس جو بايدن".بدورها، أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس، الجمعة، أن إسبانيا سترسل صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، التي طلبت المزيد من المساعدات العسكرية لصد الهجمات الروسية.وأكدت روبلس "إرسال مجموعة من صواريخ باتريوت الاعتراضية للدفاع الجوي بعيدة المدى"، خلال اجتماع لـ "مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية"، شاركت فيه عبر الفيديو.ولم يحدد بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية، ونشرته وكالة "فرانس برس"، عدد الصواريخ التي سترسلها إسبانيا إلى أوكرانيا.وأكد وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنهم سيواصلون تقديم المساعدة لأوكرانيا بعد إقرار الولايات المتحدة خطة مساعدات واسعة النطاق، لكن لم يعلنوا عن إجراءات ملموسة، خصوصاً فيما يتعلق بالدفاعات الجوية.