اغتيال قيادي بالجماعة الإسلامية في لبنان

وقال الجيش في بيان له: "قام الجيش الإسرائيلي من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو باستهداف مصعب خلف القيادي في تنظيم الجماعة الإسلامية في لبنان ".وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف، الجمعة أيضا، سيارة على طريق عام يمدون في البقاع الغربي في لبنان.وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن سقوط قتيلين جراء الغارة.