زلازل وهزات أرضية متتالية تضرب تايوان

فيما لم يصدر أيّ تحذير من احتمال حدوث تسونامي في أعقاب الهزّات التي تسبّبت بإطلاق صفّارت الهواتف المحمولة في العاصمة تايبيه، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس، والتي أتت بعد أيّام عدّة من هزّات أرضية متعدّدة شهدتها الجزيرة.ووقع أقوى زلزال بقوّة 6,1 درجات عند الساعة 2,21 من ليل الجمعة السبت (18,21 بتوقيت غرينيتش) قبالة الساحل، ضاربا بعمق 24,9 كيلومترا.وتلته ارتدادات متعدّدة أخفّ قوّة قبل أن يضرب زلزال قويّ آخر عند الساعة 2,49 (18,49 بتوقيت غرينيتش) وقع في الجزء القاري من الجزيرة على مسافة حوالى 40 كيلومترا من مدينة هوالين على الساحل الشرقي، بعمق 18,9 كيلومترا.وبعد منتصف ليل الجمعة السبت، سُجّلت 10 هزّات في الجزيرة بدرجات مختلفة، بحسب الإدارة المركزية للأرصاد الجوية.وأعلنت وكالة الإسعاف أن ما من بلاغات عن أضرار حتّى الساعة.