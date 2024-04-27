نقاشات طويلة وطريق مسدود.. قضية سجن أبو غريب تدخل القضاء الأمريكي في "دوامة"

وتداولت هيئة المحلفين المدنية المكونة من ثمانية أشخاص ما يعادل ثلاثة أيام كاملة في الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية الأمريكية في الإسكندرية بولاية فيرجينيا.وبدأت المحاكمة في 15 أبريل/نيسان، وهي المرة الأولى التي تستمع فيها هيئة محلفين أمريكية إلى مزاعم سوء المعاملة التي رفعها الناجون من سجن أبو غريب.ورفع ثلاثة معتقلين سابقين دعوى قضائية ضد شركة المقاولات CACI التي يقع مقرها في ريستون بولاية فيرجينيا، ويزعمون أن الشركة مسؤولة عن سوء المعاملة التي عانوا منها عندما تم سجنهم في أبو غريب في عامي 2003 و2004 بعد الغزو الأمريكي للعراق.وقد زودت CACI مقاولين مدنيين للعمل في أبو غريب كمحققين، دعماً لجنود الجيش الأمريكي، وأصبحت إساءة معاملة المعتقلين في أبو غريب فضيحة عالمية منذ 20 عاماً عندما ظهرت صور للجنود الأمريكيين وهم يبتسمون ويضحكون وهم يرتكبون الاعتداءات الجسدية والجنسية على المعتقلين بطرق تصويرية صادمة.وجادل المدعون أثناء المحاكمة بأن محققي CACI ساهموا في سوء معاملتهم، حتى لو لم يرتكبوا الانتهاكات بأنفسهم، من خلال التآمر مع الجنود لإساءة معاملة السجناء كوسيلة "لتليينهم" للاستجواب.وأرسلت هيئة المحلفين، يوم الجمعة، مذكرة تقول فيها إنهم ناقشوا الأدلة بشكل مستفيض، لكننا "ما زلنا غير مجمعين على أي شيء".وكما هي العادة عندما ترسل هيئة المحلفين مثل هذه المذكرة، أبلغت القاضية الجزئية الأمريكية ليوني برينكيما المحلفين بأنه يتعين عليهم مواصلة مداولاتهم، وقد أرسلتهم إلى منازلهم في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الجمعة لاستئناف المداولات صباح يوم الاثنين.خلال المداولات هذا الأسبوع، طرحت هيئة المحلفين أسئلة متعددة حول كيفية تطبيق المبدأ القانوني المعروف باسم مبدأ "الخدم المقترضين".وقد جادلت شركة CACI، باعتبارها إحدى جهات الدفاع عنها، بأنها لا ينبغي أن تكون مسؤولة عن أي أخطاء يرتكبها موظفوها إذا كانوا تحت سيطرة الجيش وتوجيهه.وحاول محامو المدعين منع شركة CACI من تقديم هذه الحجة في المحاكمة، لكن برينكيما سمح لهيئة المحلفين بالنظر فيها.وقد جادل الجانبان حول نطاق العقيدة، ومع ذلك، بشكل أساسي، إذا أثبتت CACI أن المحققين التابعين لها كانوا تحت قيادة وسيطرة الجيش في وقت حدوث أي سوء سلوك، فقد صدرت تعليمات إلى هيئة المحلفين بالحكم لصالح CACI.احتلت مسألة من يسيطر على مستجوبي CACI جزءًا كبيرًا من المحاكمة، شهد مسؤولو CACI أنهم سلموا الإشراف على المحققين إلى الجيش، وجادل محامو المدعين بخلاف ذلك، وقدموا أدلة بما في ذلك عقد CACI مع الجيش، والذي يتطلب من CACI الإشراف على موظفيها، ورأى المحلفون أيضًا قسمًا من الدليل الميداني للجيش يتعلق بالمقاولين وينص على أنه "يجوز للمقاولين فقط الإشراف على موظفيهم وإعطاء التوجيهات لهم.تأتي المحاكمة ومداولات هيئة المحلفين بعد مشاحنات قانونية وتساؤلات حول إمكانية مقاضاة CACI مما أدى إلى أكثر من 15 عامًا من الجدل القانوني.