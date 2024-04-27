خيام الاعتصام تملأ الجامعات الأمريكية نصرةً لغزّة.. واعتقال 500 طالب واستاذ (صور)

الاحتجاجات اندلعت في جامعات مرموقة مثل هارفارد وكولومبيا وييل وغيرها، وترافقت مع توترات مع بعض إدارات هذه المؤسسات الأكاديمية، ما تسبب بتوقيف محتجين من الطلبة وحتى من بعض الكوادر التعليمية في بعض الآحيان، بحسب الحرة.بدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي مع إقامة "مخيم تضامن مع غزة" في حرم جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، قبل أن تتسع لتشمل جامعات أخرى مثل جامعة نيويورك ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ويال وغيرها، وألقت سلطات إنفاذ القانون القبض على مئات المحتجين في عدد من الجامعات، وألغت بعضها حفلات التخرج بسبب مشاكل أمنية، وتسببت توترات في استخدام أدوات مكافحة الشغب لتفرقة المحتجين، فيما تكافح الجامعات لتحقيق التوازن بين الحق في حرية التعبير والأمن في الحرم الجامعي بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.واشتبكت الشرطة مع طلاب ينددون بالحرب ودعم البيت الأبيض لإسرائيل في غزة، وأظهر إحصاء لرويترز أن الشرطة ألقت القبض على نحو 550 شخصا خلال الاحتجاجات على مدار الأسبوع بجامعات أميركية رئيسية.وقبل ذلك بأيام دان بايدن التحركات "المعادية للسامية" في الجامعات الأميركية، وقال "رأينا مضايقات ودعوات للعنف ضد اليهود. معاداة السامية الصارخة هذه مستهجنة وخطرة، ولا مكان لها على الإطلاق في حرم الجامعات، ولا في أي مكان آخر في بلادنا".وتوسعت الاحتجاجات والاعتصامات الى 11 جامعة أمريكية، وهي جامعة كولومبيا وكانت نقطة الانطلاق، وجامعة جنوب كاليفورنيا، وجامعة تكساس في أوستن، وجامعة إيموري، جامعة إيمرسون، جامعة نيويورك، جامعة ييل، جامعة برينستون، جامعة نورث وسترن، جامعة جورج واشنطن، جامعة كاليفورنيا، جامعة هارفارد".