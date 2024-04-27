الحوثيون يصيبون ناقلة النفط أندروميدا ستار في البحر الأحمر

وأكدت الولايات المتحدة أن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن في البحر الأحمر من اليمن، مما أدى لتعرض السفينة أندروميدا ستار لضرر طفيف. كما ذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن ربان السفينة أبلغ عن تعرضها لأضرار.وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على إكس أن صاروخا سقط في محيط سفينة ثانية تحمل اسم مايشا، لكنها لم تتعرض لضرر.وقال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع إن السفينة أندروميدا ستار التي ترفع علم بنما مملوكة لشركة بريطانية، لكن بيانات شركتي إل.إس.إي.جي وأمبري تظهر أنها بيعت في الآونة الأخيرة.وقالت أمبري إن مالك السفينة الحالي مسجل في جزر سيشل. وتشارك الناقلة في أنشطة تجارية لها صلة بروسيا. وأضافت أمبري أنها كانت في الطريق من بريمورسك في روسيا إلى فادينار في الهند.ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر تشرين الثاني، مما أجبر شركات الشحن على تغيير مسار شحناتها إلى مسارات أطول وأعلى تكلفة حول جنوب أفريقيا، كما أثار ذلك مخاوف من إمكانية اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة إلى بقية أنحاء المنطقة وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.يأتي الهجوم على الناقلة أندروميدا ستار بعد توقف قصير في حملة الحوثيين التي تستهدف السفن التي لها صلة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.وأبحرت حاملة الطائرات الأمريكية دوايت أيزنهاور مغادرة البحر الأحمر عبر قناة السويس الجمعة بعد مساعدة تحالف تقوده الولايات المتحدة في حماية الشحن التجاري.وأعلن الحوثيون الجمعة أنهم أسقطوا طائرة مسيرة أمريكية من طراز إم.كيو 9 في المجال الجوي لمحافظة صعدة اليمنية.