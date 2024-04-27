العراقيون في المرتبة الـ7 عربياً بقائمة أكثر طالبي الهجرة إلى أمريكا.. إليك الأرقام

تمكن تأشيرات الهجرة المواطنين الأجانب من الهجرة إلى الولايات المتحدة للعيش والعمل دون أي من القيود المرتبطة بالتأشيرات لغير المهاجرين. وتتيح للمهاجرين الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ويتم منح تأشيرات الهجرة على أساس: العلاقات الأسرية، والعمل، واللجوء أو الاختيار في برنامج الهجرة المتنوعة.ووفقًا للتقرير، احتلت مصر المرتبة الأولى على المستوى العربي بالحصول على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا، ليصل الإجمالي إلى حوالي 5.9 ألف تأشيرة في عام 2023. وجاءت بعدها الأردن ثم اليمن بمجموع 5.4 ألف و5.3 ألف على التوالي.