زلزال قوي يضرب اليابان

وقالت الهيئة أن "مركز الزلزال كان على عمق 503.2 كيلومتر".وذكر المركز الوطني الأميركي للتحذير من "أمواج المد البحري العاتية "تسونامي" أنه بناء على البيانات المتاحة، ليس هناك أي تحذير من حدوث هذه الأمواج بسبب الزلزال".