اعتقال نحو 100 متظاهر من مؤيدي فلسطين بالجامعات الامريكية (فيديو)

أكدت جامعة "نورث إيسترن يونيفرسيتي"، اليوم السبت، أن الشرطة الأمريكية اعتقلت نحو 100 متظاهر من مؤيدي فلسطين صباح اليوم وفضت اعتصامهم الذي أقيم أمام حرم الجامعة في بوسطن.

وكتبت الجامعة في منشور عبر منصة "إكس": "في إطار عملية الإخلاء هذه، أوقفت الشرطة نحو مئة شخص، وتم الإفراج عن الطلاب الذين أظهروا بطاقات انتسابهم إلى جامعة نورث إيسترن فيما تم توقيف من رفضوا إثبات انتسابهم".

لحظة اعتقال الطلاب المعتصمين في جامعة نورث إيسترن الأمريكية تضامنا مع #غزة من قبل شرطة بوسطن pic.twitter.com/WxXRF1GChp — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 27, 2024



وزعمت الجامعة في منشورها إن "المتظاهرين هتفوا بشعارات "عنيفة مهينة ومعادية للسامية" على غرار "أقتلوا اليهود" خلال احتجاجهم الليلة الفائتة داخل الحرم الجامعي".



وأعلنت الجامعة عزمها على إخضاع الطلاب المشاركين في التظاهرة لإجراءات تأديبية في نطاق الجامعة، وليس لعقوبات قانونية. وزعمت الجامعة في منشورها إن "المتظاهرين هتفوا بشعارات "عنيفة مهينة ومعادية للسامية" على غرار "أقتلوا اليهود" خلال احتجاجهم الليلة الفائتة داخل الحرم الجامعي".وأعلنت الجامعة عزمها على إخضاع الطلاب المشاركين في التظاهرة لإجراءات تأديبية في نطاق الجامعة، وليس لعقوبات قانونية.