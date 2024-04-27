اعتقال نحو 100 متظاهر من مؤيدي فلسطين بالجامعات الامريكية (فيديو)

لحظة اعتقال الطلاب المعتصمين في جامعة نورث إيسترن الأمريكية تضامنا مع #غزة من قبل شرطة بوسطن pic.twitter.com/WxXRF1GChp
— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 27, 2024
لحظة اعتقال الطلاب المعتصمين في جامعة نورث إيسترن الأمريكية تضامنا مع #غزة من قبل شرطة بوسطن pic.twitter.com/WxXRF1GChp
شرطة بوسطن تدخلت لتفريق مخيم احتجاج جامعة نورث إيسترن بالقوة، واعتقلت مجموعة من الطلبة بسبب هتافاتهم المناصرة لغزة. pic.twitter.com/iXa2N4s27b
— #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) April 27, 2024
شرطة بوسطن تدخلت لتفريق مخيم احتجاج جامعة نورث إيسترن بالقوة، واعتقلت مجموعة من الطلبة بسبب هتافاتهم المناصرة لغزة. pic.twitter.com/iXa2N4s27b