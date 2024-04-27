"زوابع وعواصف" تضرب أمريكا وتسقط مصابين

وتظهر مقاطع فيديو على موقع "إكس" جانبا من تعرض بعض المدن الأمريكية وخاصة بالقرب من ولاية "أيوا" لعواصف، خاصة أمس الجمعة، وصل عددها إلى عشرات العواصف، ورصد بعضها مطاردو العواصف على مواقع التواصل الاجتماعي.وكانت الأرصاد الجوية قد أصدرت، يوم الجمعة، عدة تحذيرات في عدد من ولايات وسط الولايات المتحدة، وهي تتوقع أن تستمر هذه الظاهرة اليوم السبت في منطقة الحقول الزراعية الشاسعة هذه وصولا إلى ولاية تكساس.