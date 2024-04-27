وأفادت الخارجية الإيرانية، السبت، بأن أمير عبد اللهيان أبلغ نظيره البرتغالي باولو رانغل في اتصال هاتفي "نهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة".وكانت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني قد احتجزت في 13 أبريل/ نيسان الجاري سفينة حاويات تحمل اسم "ام سي اس اريز" (MCS Aries) "مرتبطة" باسرائيل قرب مضيق هرمز، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني في حينه.