مصر.. ضبط متحف كبير بمنزل يحوي 1118 قطعة أثرية ومومياوات

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن "تحريات ومعلومات جهاز الأمن العام وشرطة السياحة والآثار أكدت حيازة موظف لقطع أثرية بمسكنه بدائرة قسم شرطة أسيوط بقصد الاتجار".‏وداهمت السلطات منزل الموظف وعثر بداخله على متحف أثري كبير، حيث عثر على 1118 قطعة أثرية منها مجسم لتابوت بداخله مومياء وتابوتين خشبيين ومومياء وكتابات ونقوش فرعونية وتابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر.وعثرت السلطات داخل المنزل على تمثالين خشبيين عليهما نقوش ورسومات وعدد من اللوحات الحجرية ولفائف البردي والجعران والقلادات مختلفة الأحجام والأشكال، كما عثر على عدد من التماثيل وأجزاء تماثيل غير مكتملة متنوعة تعود لعصور قديمة.كذلك تمكنت السلطات من ضبط عدد من القطع الحجرية والخشبية وقطع من الزخرف والفيانس والفخار وأدوات منزلية تعود لعصور مختلفة فيما تم ضبط عدد من العملات المعدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود لعصور قديمة.وذكرت الداخلية المصرية أنه بعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية وتعود لعصور قديمة مختلفة.وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظف وإحالته لجهات التحقيق.