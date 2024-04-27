بعد اليابان.. زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب إندونيسيا

وأفاد مراسل وكالة ""فرانس برس" أن الزلزال الذي قالت "بي أم كي جي" إنه وقع على عمق عشرة كيلومترات، شعر به سكان العاصمة جاكرتا.وفي وقت سابق، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بوقوع زلزال بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر، بجزر بونين في اليابان، على عمق 503.2 كيلومتر".