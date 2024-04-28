5000 طن خلال الاسبوع المقبل.. مسؤول ايراني يتحدث عن تصدير الدجاج الى العراق

وقال علي إبراهيمي لوكالة إيلنا العمالية، حول الانخفاض الكبير في أسعار لحوم الدجاج خلال الأيام الأخيرة: منذ مارس 2023، تجاوز إنتاج الدجاج استهلاكه، مما أدى إلى فائض في المعروض من الدجاج مقارنة بالطلب عليه وخفض سعر هذا المنتج.وأضاف: أدى هذا التخفيض في الأسعار إلى تعرض مربي الدواجن للخسائر، لذا أصبحوا يكافحون من أجل توفير الظروف اللازمة للتصدير، وإلا فإن استمرار هذه العملية سيتسبب في أضرار جسيمة للإنتاج.وأردف الرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني لمزارعي لحوم الدواجن: عادة ينخفض استهلاك لحوم الدجاج في شهري أبريل ومايو، مما أدى إلى انخفاض سعر هذا المنتج في الوضع الحالي حيث الإنتاج أكثر من الطلب. في مثل هذه الحالة، يعد التصدير هو الحل الأكثر فعالية لمواجهة التحدي المتمثل في ضرر مزارعي الدواجن.وأكد إبراهيمي “أننا نسعى لتصدير الدجاج إلى الدول المجاورة ولن نكتفي بدول الجوار. تشير زيادة الإنتاج في المرحلة الحالية إلى أن الطاقة الإنتاجية في البلاد عالية”.ووفقا للإبراهيمي، يعد العراق حاليا الوجهة الرئيسية لصادرات الدجاج المجمد الإيراني.